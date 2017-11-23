高市破獲職業賭場 81歲阿公級賭徒就逮

2017-11-23 12:53

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局督察室靖紀小組獲報，有「象棋肉龜」職業性賭場藏身傳統市場刺青店中，警方昨午突擊，查獲張姓主持人、林姓莊家及把風的林姓男子，查扣賭資3萬元、4600抽頭金，並帶回37名賭客偵辦。

靖紀小組今指出，該職業賭場利用傳統市場人多複雜，以及刺青店出入龍蛇雜處做掩護，企圖規避警方查探，靖紀小組成員前往探訪發現，該賭場位於三民區的刺青店內，因隱身傳統市場旁，出入人潮太多，不易發現賭客聚集賭博情事。

警方發現該賭場聚賭時間為每日下午1時起，一直到晚上6時許，為掩人耳目，除大門貼有反光玻璃紙掩護及監控外面情形外，還設立兩道遙控電磁門，並僱用專人看門以過濾賭客，店門前方及後巷都裝設監視器，並於賭場內部窗戶及後門貼滿消音棉以隔絕噪音，自認嚴密防衛，以逃避警方取締。

督察室靖紀小組會同三民二分局，持搜索票前往查緝，避開把風人員後，由特勤人員破門而入，特警攻堅進入賭場，30多名賭客當場傻眼，來不及逃跑，只好乖乖束手就擒，警方一舉破獲「象棋肉龜」職業性大賭場，賭客中還有賭性堅強、高齡81歲的阿公級賭徒。

警方調查，該非法職業性賭場以「象棋肉龜」聚賭，吸引年長者賭客居多，現場查扣賭資新台幣3萬元整、抽頭金4600元、象棋、骰子、連絡用手機及大門遙控器等證物。

全案連同張姓主持人、林姓莊家、把風林姓工作人員等3人，依刑法賭博罪移送偵辦，其餘賭的客37人則依社會秩序維護法裁罰。

另本案槓上開花在賭客中查獲楊○喬非法持有2級毒品安非他命1.07公克，依違反毒品危害防制條例移送法辦。

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