送上萬洋酒涉嫌行賄 前新北市議員廖裕德遭起訴

2017-11-23 12:49

〔記者陳慰慈／新北報導〕前新北市議員廖裕德是新北板橋農會第17屆常務監事，為求順利當選板橋農會第18屆里事長，涉嫌行賄可能當選的3名會員代表價值1萬6000元的百齡罈30年威士忌2瓶，進行綁樁、買票，新北地檢署今依違反農會法，起訴廖裕德及收賄的2名會員代表汪長卿、林永福。

今年3月10日，廖裕德當選板橋農會理事長，新北地檢署接獲舉報，指稱廖裕德、板橋馥華飯店董事長徐陳坤、板橋農會理事郭宏政等人，為參選新北市板橋區農會第18屆理事長、常務監事及理監事，開會討論以每票100萬元現金進行綁樁，並於理、監事選舉投票前，招待多名會員代表宴飲，事後廖、郭、徐也順利當選理事長、常務監事、理事，檢調監聽發現，廖還以價值上萬元的高價洋酒行賄，4月發動搜索約談，訊後廖以80萬元、徐、郭各50萬元交保。

開庭時，廖裕德否認行賄買票，洋酒是常務監事公關費買來送會員代表的伴手禮；但因廖的司機指證，載送廖至會員代表家送酒買票，其中3名會員代表也指稱，廖在投票前夕曾至住處送酒拜票、尋求支持，加上洋酒禮盒上也無「農會」標示，檢方因此不採信廖供詞，其中1名張姓會員代表當面拒絕，獲不起訴處分。

至於廖、徐、郭涉嫌以每票100萬元買票部分，徐表示，該次集會僅是會員代表聚會，非正式會議，大家見面互相寒暄、加油打氣，沒有討論出資買票，最後也未達成期約協議，雖有會員代表說曾聽聞此事，但不知是誰說的？餐敘部分也查無行賄事證，此部分檢方對3人做出不起訴處分。