全家賣菜兼販毒 遭逮後拘留所意外團聚

2017-11-23 12:40

〔記者許國楨／台中報導〕柯姓菜販不好好賣菜竟兼營販毒勾當，連同妻子及一對兒女都加上，警方經監控前天見時機成熟收網，除了柯妻已早一步因毒品案入監服刑外，連同柯男及其子女一併拘提到案，未料移送地檢署時，柯男竟與另因毒品案被其他單位查獲的胞兄在拘留所意外見面，場面尷尬。

台中市刑大偵二隊日前接連逮捕多名毒蟲，經追查都是向綽號「PP哥」藥頭購得，進一步查出其真實身分，竟是在豐原區菜市場賣菜的51歲柯姓菜販，佈線監控時，發現柯嫌除利用賣菜做掩護販毒外，有時柯嫌因分身乏術，也會由其39歲的黃姓妻子與下游毒蟲相約校門口或天橋下交易。

更離譜的是，除了柯姓夫妻外，連同一對分別22歲、剛滿18歲的子女除幫忙賣菜外，還會仲介毒蟲協助向父母交易，警方監控月餘前天見時機成熟收網，會同台中憲兵隊、三分局等單位展開行動，除了柯妻已早一步因毒品案入監服刑外，連同柯男及其子女一併拘提到案，並查扣安非他命2小包（2.32公克）、吸食器1組及分裝袋1批。

警方查出，柯嫌從事菜販生意收入不斐，因染上毒品惡習，導致入不敷出鋌而走險，開始與妻子共同販賣毒品，並商業化管理由其2名子女擔任業務人員對外招攬生意，全家一起賣毒品，實在是最壞的家庭教育。

警方訊後將全案依毒品罪嫌移送台中地檢署時， 大5歲的柯嫌胞兄竟也因吸毒及持有毒品被他單位查獲移送，久未見面的親兄弟竟意外在拘留所團聚，場面尷尬，柯嫌經複訊後聲押獲准。

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