太平鐵皮住宅火警 獨居婦人不幸罹難

2017-11-23 12:37

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市太平區中南路一處民宅，今天上午突然起火，消防隊據報趕往現場，發現火災現場是在一處工廠後方，屋內堆滿資源回收物品，當時濃煙瀰漫，且有火舌竄出，消防人員控制火勢後，在屋內發現60歲的游姓婦人趴在地上已無氣息，起火原因還在調查。

消防隊今天8點接獲民眾報案，指中南路有一處工廠發生火警，而後方有一間住屋，疑有1人困在屋內，急需協助搶救。

火災現場住家除了前方是一處工廠，後方也連著一家塑膠工廠，陳姓負責人表示，今天上午8時左右就聞到燒焦的問題，便出工廠一看，發現自己工廠前的一處住宅冒濃煙，除了打119，左鄰右舍拿著滅火器滅火，幸好，消防隊員很快就到達，他的工廠未受到波及，僅幾處玻璃受到影響。

而消防隊到達時已有濃煙、火舌竄出，立即佈署水線搶救，發現起火處是一間鐵皮石棉瓦搭建住宅，立即佈署水線搶救，由於屋主女兒指出她的媽媽應還在屋內，有2部機車留在家中，並沒有外出，因此另一組人員則是進行人命搜索。

消防局對婦人房間展開搜尋但未發現，因建築物有塌陷，便加強廚房位置搜尋，而火勢造成建築物燒毀，經查為鐵皮搭建內有夾層供住家使用之獨立無門牌建築物，燒毀屋內家具、電器等雜物，燃燒面積約20平方公尺。

而消防人員合力順利撲滅火勢後，在屋內的右後方側門發現趴在地上的游姓獨居婦人，已無生命跡象。

目前已由警方及消防隊人員勘查中，初步研判尚無外力介入，起火原因待查。