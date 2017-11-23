警方釣魚遊戲網站「老子有錢」 一週逮17名藥頭

老子有錢遊戲網站聊天室，充滿藥頭販毒的引誘對話。（記者楊政郡攝）

2017-11-23 11:04

［記者楊政郡／台中報導］台中地檢署從11月14日起至21日止，連續一周執行「姜太公專案」，以「窒息式」密集查緝，發現「老子有錢」遊戲的鄉民聊天平台，充滿「要甜私我，品質保證」等等，幾乎對話都是在談販毒，一周逮捕17名藥頭，又追出6名上手，向法院聲押16人獲准，查獲161餘公克安毒，手槍1把，檢方表示，網路平台業者如果不自律，檢方不排除鎖定平台持續性偵查，研究以幫助犯處理，另有「星城」、「UT」等平台都有緝捕到販毒者，都是司法機關注目焦點。

台中地檢署出動緝毒組主任檢察官林柏宏、洪佳業等10名檢察官，具體規劃「姜太公專案」，也就是釣魚式辦案，針對目前網路上新興的犯毒模式，藥頭在鄉民眾多的遊戲網站或聊天網站，以暗語銷售安毒（俗稱甜、糖、呼、安等等）、海洛英（筆、針、筆芯等等），「要甜私我，品質保證」，在觀察及查緝的1、2個月內，其「老子有錢」遊戲網站聊天室，隨時都可看到這些販毒暗語，很多無辜鄉民還在在聊天式詢問「甜是什麼？」、「為何要買糖？」等等，這些無辜鄉民很可能陷入吸毒陷阱。

台中地檢署採取自願帶隊，有洪佳業等10名年輕檢察官、自行邀約台中市警局各分局、台中憲兵隊等共19個偵查隊，一周內以密集「窒息式」查緝，先加入「老子有錢」網站，進入聊天室，成功釣出17名疑似藥頭，查扣34包安毒重161餘公克及手槍一把，然後向上追查到6名上手，又查扣875餘公克安毒。

台中地檢署表示，這是針對網路匿名空間販毒規劃出來「姜太公專案」，你敢出來賣毒，就準備被抓。而網路平台業者毫無管控，罔顧社會責任，司法機關已明確告知有這種情形，如果還是任由情況繼續蔓延，不排除以幫助犯處置，及以更長期及密集鎖定網站查緝，設立一個網站不容易，被販毒者利用公然犯毒，不如剷除掉。

另外還發現「星城」、「UT」等數十個網路平台都有零星被緝捕到販毒藥頭，都會成為司法機關注目焦點。

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