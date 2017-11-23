運毒新手法 用超商物流送毒品遭逮

花蓮警方21日循線在花蓮火車站逮獲涉有販運毒品重嫌的楊姓男子。（記者王峻祺翻攝）

2017-11-23 09:41

［記者王峻祺／花蓮報導］運毒手法推陳出新，就連超商物流也淪陷！花蓮警方21日循線在花蓮火車站逮獲涉有販運毒品重嫌的楊姓男子，楊嫌身上雖未查獲毒品，但手機卻剛好傳來超商物流通知到店取貨的「叮咚」聲，讓員警當場起疑，隨即與楊嫌前往領貨後，竟在包裹內起出重達121.48公克的4包二級毒品安非他命，全案扣回偵辦，今訊後依違反毒品危害防制條例移送法辦。

新城警分局分局長蘇保安說，偵查隊與花蓮港務警察局針對去年10月中旬，在壽豐鄉查獲李姓女毒蟲案件後，向上溯源查出流向，佈線一年得知供應端的楊嫌21日將從桃園搭火車南下，隨即申請搜索票，並與刑事警察局、花蓮港務警察總隊、鐵路警察局花蓮分局組成查緝網，前往花蓮車站埋伏等候。

他說，員警發揮鷹眼功力，在數百名旅客中，發現身材壯碩的楊嫌走下月台，所有幹員一擁而上將他壓制，上銬後帶回鐵路警察局搜索，卻只在身上找到一顆吸毒用的玻璃球，並未找到任何毒品，當幹員正在檢視確認來源線索時，楊嫌手機突然傳來簡訊「叮咚」聲，經查看內容，原來是超商物流網傳來包裹到店取貨通知，因深覺有異，遂帶楊嫌前往領取查看。

當警方帶楊嫌到店領貨後，打開包裹一看，果然在茶葉罐內起出二級安非他命4包，經秤重達121.48公克，全案扣回偵辦，楊嫌在警訊中也坦承寄送毒品犯行，全案訊後今依違反毒品危害防制條例移送法辦。

警方表示，楊嫌為符合超商寄貨不得寄送化學藥劑、槍砲、違禁品等規定，特意將安非他命塞在茶葉罐內來魚目混珠，另也不以宅配方式送貨，以防警方查緝時人贓俱獲，未來將把新型運毒方式列入加強查緝重點。

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