中和大火釀9死 死者移工身分待比對釐清

2017-11-23 03:12

〔中央社〕新北中和一棟公寓出租套房22日晚間發生火警釀9死2傷，中和警方今天凌晨表示，房東說部分死者為外籍移工，有些取得中華民國國籍的緬甸人，但身分都在清查中。

新北市中和警察分局偵查隊副隊長陳怡龍今天凌晨接受中央社記者電話訪問表示，目前身分不詳的死者名字仍在釐清，死者的家屬還無法聯繫上，警方已經請房東找出出租名冊釐清。

陳怡龍說，目前仍在清查核對中，有些死者面貌不清楚，或有些已經是焦屍，房東說部分身分不詳的死者為外籍移工，但也有的是已經取得中華民國國籍的緬甸人。至於究竟有多少人為移工，必須逐一釐清才會對外發布。

警方將請房東提供名單，逐一與火警現場房間的相對位置，以及被救出者的位置，相互比對。警方說，目前不宜說明，也請外界給予檢警消一些調查的空間與時間。

新北地檢署表示，主任檢察官洪三峰、檢察官蔡妍蓁在案發後，立即趕抵現場指揮調查與現場勘驗。

市府消防局副局長李清安，22日晚上受訪表示，警方也與房東調查瞭解，調閱相關詳細的資料、房子出租的狀況，跟房東初步的晤談，說是租給一些外籍移工。

中和出租套房大火，因木板隔間易燃，造成火勢一發不可收拾，濃煙密佈，逃生困難，有9死2輕傷。李清安表示，起火點與起火原因，仍要進一步調查。