中和大火釀9死2傷 多名死者國籍不詳

2017-11-23 01:44

〔中央社〕新北市中和區興南路二段出租套房22日晚間發生火警，造成9死2 傷的慘劇。出租套房木板隔間，搶救不易，除柯姓男子及一名傷者為本國籍外，其他死者國籍身分均不詳。

新北市政府消防局指出，現場為4層樓建築，5樓為頂樓違建加蓋；3樓有5間套房，燃燒面積為15坪；4樓則有12間套房，燃燒面積25坪；5樓13間套房遭濃煙燻黑。總計3層樓隔了30間出租套房，每間空間約2至3坪。

新北市中和區興南路二段出租套房，昨天晚上發生火警。消防隊員出動搶救，依據最新傷亡名單，現場共2具焦屍，送醫7人命危（OHCA）者急救後由醫院宣告死亡。

據現場民眾表示，大火來得突然，多人在窗戶邊不斷呼救，甚至想要從窗戶跳下逃生，一旁民眾見狀呼喊「不要跳，消防車已經快來了」，不久後消防車趕抵現場搶救。

還有一名住在4樓套房的60歲房客劉慶宗受訪表示，晚間6、7時他就出門打牌，火警發生時他剛好不在家，是朋友經過的時候看到有救護車，他接到電話才得知才趕回查看，直呼「不知道怎麼會發生這種事？」、「逃過一劫」。

新北市政府消防局發布訊息指出，現場為4層樓建築，5樓為頂樓加蓋；3樓有5間套房，燃燒面積為15坪；4樓則有12間套房，燃燒面積25坪；5樓13間套房遭濃煙燻黑。

消防局表示，消防人員將火勢撲滅後清理現場，發現7男2女，以及2具焦屍身分不詳。兩名傷者分別為送雙和醫院的段繼敏（33歲、男、非本國籍）及黃炳丁（男，本國籍）。

死亡名單：送慈濟醫院的柯永堂（男，60多歲、本國籍）、50多歲的國籍身分不詳女性，另一名國籍身分及年齡不詳的女性，到院前死亡。

另外，送雙和醫院的50多歲本國籍男子，送醫死亡；送雙和醫院的60多歲國籍不詳的男子，到院前死亡。送新店耕莘醫院的50多歲國籍不詳的男子到院前死亡。送永和耕莘的40多歲國籍不詳的男子到院前死亡。

另外還有兩名火災現場發現的焦屍，身分及性別均不詳。