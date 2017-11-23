中和大火 舊違建木造隔間濃煙斷生路

2017-11-23 00:46

〔中央社〕新北市中和22日晚間發生出租套房火警，造成8死1命危2傷的重大傷亡。新北市府消防局副局長李清安現場受訪表示，肇因於木造隔間容易起火燃燒，且濃煙相當大，民眾不容易逃生。

新北市府工務局主任秘書江南志受訪表示，合法房屋進行隔間改裝，必須向工務局建造科申請變更使用，一般住宅區隔成出租套房供營利使用，不符合土地分區使用的規定。

工務局說，改裝的出租套房，明顯不是自用，即使建築物所有權人向工務局申請也不會核准。漏夜初步清查，火警現場頂樓違建是在民國96年被查到，是列管在案的舊違建。

新北市中和區興南路二段出租套房，今天晚上發生火警。消防員在現場發現兩具焦屍，一共送7名無呼吸心跳者就醫。消防局統計傷亡名單，火警共造成8人死亡，1名重傷，2人輕傷。

市長朱立倫22日深夜，也神色凝重趕到現場瞭解火災搶救狀況，慰問消防人員，以及聽取善後處理措施。消防局火災調查科漏夜在現場調查起火原因。

消防局副局長陳崇岳在火警現場受訪表示，火警現場為5層樓建築，其中4樓有12間、5樓為13間隔間出租套房；消防員和房東晤談，了解房客背景及事發原因，至於死傷人員身分，則待進一步調查確認。

新北市府消防局副局長李清安，22日晚上受訪表示，中和出租套房大火造成重大死傷。因木造隔間易燃，濃煙相當大，火災原因將由火災調查科調查。

李清安表示，火警現場在建築物出租套房的4樓、5 樓，災害現場發生據報後，立即出動搶救。不過，現場是木造隔間，起火後，濃煙迅速竄升，造成住戶逃生困難。

李清安表示，至於起火點是否在4樓，仍要調查，5 樓則是遭受濃煙襲擊，也阻斷了民眾的逃生路。他說，警方也與房東調查瞭解，調閱相關詳細的資料、房子出租的狀況。

李清安說，火警共出勤消防救護車輛有34輛消防車，27輛救護車，178名消防人力。火勢在晚間9時許清理現場後，將傷患分別送往新店慈濟、永和耕莘、雙和醫院急救。

醫院說，這些到院前死亡者，因吸入性嗆傷導致呼吸衰竭，外觀有明顯燒燙傷，經醫護團隊搶救後仍宣告不治。