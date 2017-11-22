中市警晚間街頭3車包夾開槍 逮「音速小子」藥頭

警方以三部偵防車包抄夾擊白色自小客。（記者許國楨翻攝）

2017-11-22 22:23

〔記者許國楨／台中報導〕台中市街頭今晚驚傳槍響，市警局少年隊追緝一名專販毒給青少年，綽號「音速小子」的林姓藥頭時，因林男不願停車受檢還加速逃竄，警匪雙方一路追逐到南區平順街一處公園旁時，開白色自小車的林男一度欲開車衝撞警方，但警方隨即以三輛偵防車包抄夾擊，朝林男座車輪胎連開七、八槍喝阻後，再破窗將林男強拉下車壓制在地，過程驚險，所幸無人傷亡，詳細案情仍待警方進一步釐清。