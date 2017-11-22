中和公寓木造隔間套房大火 5死4命危

中和區興南路二段發生火警，火舌從四樓竄出（記者陳薏云翻攝）

2017-11-22 22:22

〔記者陳薏云、徐聖倫／新北報導〕暗夜惡火！新北市中和區南勢角某公寓4樓於22日晚間8時許突然竄出大火，除4樓全面燃燒，頂樓加蓋5樓木造出租套房也遭受波及，全部共25間套房燒毀，目前造成5人死亡、4人命危、2名輕傷，消防人員持續搜索中，詳細起火原因仍待釐清。

消防人員趕抵時，先架梯救出2名傷者，為33歲段姓男子，頭髮有燒焦痕跡，另一名傷者為34歲黃姓男子，以雙節梯加掛梯救下，2人很幸運沒有明顯外傷，送往雙和醫院救治後生命無虞。火勢控制後，在4樓發現有4人失去生命徵象；2具焦屍，另在五樓發現3人失去生命徵象。消防人員立刻將其送醫，現正急救中，目前已確定有5人死亡，其餘4人仍急救或診治中。

消防局副局長李清安到場表示，4樓以及5樓共隔成25間套房，皆以木造隔板區隔，且大部分皆出租給外籍移工，目前初步了解起火點在4樓，詳細起火原因仍待釐清。

據悉，現場為出租套房，4樓隔了12間，頂樓加蓋5樓則隔了13間，均為木造，消防局研判，應是木造隔間關係，起火延燒速度相當快，因此才逃生不及在屋內嗆暈，目前火調人員也到現場離清詳細起火原因，至於一層樓隔如此多間是否有違規狀況，仍須由市府工務局判定。

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