遊覽車擦撞機車 高雄83歲老榮民爆頭慘死

2017-11-22 21:41

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市鼓山區今天傍晚傳出載有中客團的遊覽車與機車發生擦撞，張姓老榮民（83歲）遭輾過，當場頭顱破裂死亡，中客團成員隨後由另部遊覽車接駁離去，警方已留置遊覽車胡姓駕駛（45歲），初步了解，胡男無酒駕情形，全案將依業務過失致死罪嫌究辦。

警方指出，這部遊覽車載有33名中客，進行為期8天7夜台灣行，今天是第4天行程，下午從阿里山來到高雄，打算到西子灣風景區。未料，傍晚5點15分行經鼓山三路、銘傳路口附近發生交通事故，遊覽車上中客在車禍發生時受到驚嚇，隨後由旅行社安排另部車輛接駁離去。

胡姓駕駛向警方供稱，當時直行鼓山三路，聽到「砰」的聲響，趕緊停車察看，才知有機車倒地，騎士已被輾過。另有名顏姓婦人（68歲）在車禍發生時騎在遊覽車前方，她說，聽到聲響時回頭一看，發現有老榮民摔車，她也嚇得自摔，所幸僅有挫傷，在現場略作休息。

張姓老榮民的妻子接獲通知趕到，看到現場慘狀，一度癱軟倒地，她打電話求助，鳴咽的說：「出車禍……人已經走了」，接下來已泣不成聲。張妻事後說，只知道丈夫外出買東西，那知會發生意外。警方說，現場有長達10公尺的刮地痕跡，目前僅能確認是起擦撞的死亡車禍，真正肇責還待釐清。