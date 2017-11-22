嘉義水上倉庫大火 警消搶救中

消防人員滅火中。（記者林宜樟翻攝）

2017-11-22 19:32

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉回歸村一間存放泡棉、瓦斯鋼瓶等的倉庫，今天晚上發生大火，由於晚間風勢強勁，大火難以撲滅，嘉義縣市各消防分隊消防人員、消防車前往滅火中。

嘉義縣消防局晚上6點多接獲報案，水上鄉一間倉庫發生大火，燃燒面積超過100多坪，火勢猛烈，濃煙密佈，由於倉庫內存放大量泡棉，加上風勢助長火勢，難以撲滅；警消初步調查，工廠內並無人員受困，晚間7點多仍在燃燒，消防人員正盡力滅火中。