路況員警超熟 賓士載K毒想逃被引入死巷就逮

2017-11-22 19:12

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名鄭姓男子，今天凌晨車上載K毒停在路邊，巡邏員警覺得可疑上前想盤查，鄭男心虛立刻發動車子逃竄，熟悉路況的員警一邊追趕，一邊呼叫另一輛警車從前方擋住去路，想把鄭男趕入左側的死巷，不熟路況的鄭男，果然順勢左轉進巷中想逃竄，立刻被警車從後擋住去路「甕中抓鱉」，在車上抽屜、音響夾層查獲130公克的K他命，還有磅秤和分裝袋，訊後將鄭男依毒品罪嫌移送法辦。

太平分局新平派出所警員余松霖、劉俊雄，今天凌晨1點多巡邏經太平樹德路一家超商前，發現一輛賓士車停在外面，旁邊還站著3名男子，因神情有異上前想盤查，沒想到鄭姓駕駛（25歲）和同行的楊姓（30歲）、于姓（23歲）友人立刻跳上車，並加足馬力沿樹德路往中山路方向逃逸。

熟悉路況的員警，知道左側的樹德八街是死巷，研判鄭男在後有追兵、前無去路下，會往左側的樹德八街逃竄，立刻以無線電呼叫附近另一輛巡邏警車從前方巷子出來擋住去路，果然逼使鄭男的車子左轉開進樹德八街，警車立刻順勢跟上擋住去路「甕中抓鱉」。

員警立刻持槍上前喝叱3人下車，3人見無路可逃只好下車就逮，警方在車上副駕駛座前方的小抽屜，以及車門的夾板內搜出總重達130公克的K他命，以及電子磅秤、分裝袋，3人都坦承在車內吸食K他命，鄭男並說K他命是他以新台幣7萬元向不知名男子購得吸食，警方訊後將鄭男依毒品罪嫌移送法辦。

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