指侵下體狼辯處女膜沒傷 法院：不見得會破

2017-11-22 17:20

〔記者王定傳／新北報導〕某運動用品店阮姓男員工前年5月趁到倉庫整理衣服時，強行以手指性侵17歲女員工小美（化名），他否認還稱，小美處女膜沒新傷；新北地院合議庭認為，處女膜不是有碰觸就會破裂，可能因侵入物深度及力道等不同因素而定，由於小美指證歷歷加上員工、親友指證，認定確有此事，依加重強制性交罪判刑3年半。

前年5月26日下午，小美上班時著牛仔短裙，阮男見狀不斷透過鏡子偷瞄裙底風光，隨後見小美上樓到倉庫整理衣服，尾隨進入調戲，見她爬梯子拿東西，還光明正大地站在底下看內褲，更惡劣的是，他還強行以手指性侵，由於他手上還沾著體液竟順勢把手往旁邊的箱子上抹，並威脅小美不可張揚。

小美下班後打電話向男友、朋友哭訴，聽男友建議先不要洗澡去醫院檢查報案，不過，醫院鑑定小美處女膜有舊裂傷，但沒有新的挫傷或新裂傷，採集小美陰道檢體，也沒有男性DNA，阮男也全盤否認，堅稱絕無此事。

合議庭依小美及其同事、家人證詞認定，小美指證前後一致，當天她從倉庫下樓後情緒低落，下班後立即打電話告知男友、朋友自己遭性侵，不斷哭泣，在警局製作筆錄時，也很難過、掉淚，且阮男面對同事詢問此事時，呈現緊張及心虛反應，表示已剪指甲，擔心小美會以此告他，2人又無恩怨或債務關係，綜合判定確有此事。

至於處女膜，合議庭認為，處女膜有可能因陰道侵入行為而破裂，但不是所有碰觸女性性器官行為都會導致破裂，可能因個案體質、外物插入陰道深度及力道等不同因素而定，阮男是以手指侵入，小美因驚嚇過度沒有抵抗，未必會造成新傷。