探視開庭中風法官 司法院長：雙管齊下減輕工作負擔

2017-11-22 17:34

〔記者蔡淑媛／台中報導〕曾獲選優良法官的彰化地方法院法官鮑慧忠，10日開庭到一半突然腦中風倒地，緊急送台中榮總手術，目前恢復順利、開始復健，司法院長許宗力今天探病時說，全國法官幾乎超時加班過勞，未來會減少減輕法官工作負擔、增加人力，避免避免再發生不幸。

許宗力：減輕案源 增加人力

許宗力說，鮑法官常常加班過於勞累，「案牘勞形」病倒，而台灣每一個法官幾乎都超時加班，工作繁重，全國2000名法官，要負責一年大大小小的法案約300萬件，將規劃減輕法官工作負擔，包括減輕案源，比如民事案件加強調解，檢討判決制作格式簡化，不要讓法官寫作有太大負擔，另外也要增加人力協助。

司法院也統計，一審法院每年收案數高達157萬件，經過濾才進入一審程序的案件，刑庭法官月平均也得承審60.85件，民庭則達66.37件，今年司改國是會議曾建議合理減輕法官工作負擔，避免影響法官身心與裁判品質。

鮑慧忠中風是右側基底核外出血導致左側肢體無力，經腦腫瘤神經外科主任李旭東緊急手術抽吸血塊，恢復順利，2、3天前已經轉至普通病房，也開始做復健。許宗力說，鮑法官目前復原情形不錯，生病期間的工作會由其他法官代理，鮑法官也告訴他會好好復健，回到工作崗位。

許宗力對於鮑法官過勞中風，感到遺憾不捨，感謝台中榮總第一時間救治能逐漸康復，也呼籲全國法官工作總繁忙之餘，平日要非常注意身體，法官是非常消耗腦力體力工作，平常多運動，如果不注意，很容易出毛病。

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