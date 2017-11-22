吃個午餐機車電瓶就不見了？ 警回收場逮賊

2017-11-22 16:40

〔記者王宣晴／新北報導〕50歲的黃姓竊賊日前行經新北市淡水區新春街時，發現路旁的機車車廂未蓋妥，竟心生歹念，撬開電瓶蓋偷走3公斤重的電瓶，機車車主吃完飯牽車時發現電瓶遭竊，趕緊報案，淡水警方調閱監視器後鎖定形跡可疑的黃男，1小時後在資源回收場逮到已將電瓶變賣的黃男，起獲50元贓款，訊後依竊盜罪嫌將黃男移送法辦，事後車主也在臉書社團「細說淡水」感謝警方迅速破案，直說：「你相信奇蹟嗎？」

警方調查，41歲的林姓男子本月12日中午帶著家人到淡水新春街吃早午餐，沒想到用完餐後發現停在店外的機車電瓶被偷走，趕緊報案，警方到場調閱監視器，雖然沒看到行竊過程，但當時有名身穿黑色外套、黑色短褲、拖鞋的男子在案發地點徘徊，相當可疑，又因電瓶重達3公斤，警方研判竊賊應會隨即將電瓶變賣銷贓，趕緊派員到資源回收場調查，途中便遇到該名竊賊，盤查詢問後男子也坦承行竊，並交出變賣獲得的50元現金。

警方表示，黃男供稱因為看到機車車廂未蓋妥，這才心生歹，撬開電瓶蓋行竊，隨即拿去附近的資源回收場，向老闆謊稱是家中不要用的電瓶，變賣換得50元沒想到不到1小時就被警察逮到，直呼有夠倒楣。

事後遭竊電瓶的林男在臉書社團細說淡水PO文，表示沒想到只是吃午餐，機車電瓶就被偷走，但對於淡水警方迅速破案感到非常不敢置信，直呼：「你相信奇蹟嗎？」大讚警方效率。警訊後將黃男依竊盜罪嫌移送法辦。

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