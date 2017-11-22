16歲高中生打工賺學費 無照騎車撞車亡

2017-11-22 16:20

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名16歲陳姓高中生，為了減輕家裡負擔，放學後還到加油站打工賺錢，21日傍晚5點多，無照騎車趕往加油站上班時，在烏日區中山路二段和公園路口，撞上由林姓男子（61歲）駕駛的汽車，陳姓少年當場沒有呼吸心跳，消防人員獲報趕到立即進行CPR急救並送醫，陳姓少年仍因傷重不治，林男今天被依過失致死移送法辦，肇事責任仍須進一步鑑定釐清。

台中市消防局昨天傍晚5點50分左右接獲報案，指稱烏日區中山路二段和公園路口有人車禍受傷，救護人員趕到時，發現陳姓少年（16歲）倒在地上已經沒有呼吸心跳，立即替他進行CPR急救並送醫，但院方急救仍不治。

警方表示，該路口為閃光號誌路口，初步調查陳姓少年沒駕照，違規無照騎車，昨天傍晚從中山路大肚往烏日方向行駛，行經該路口時，撞上由林姓男子（61歲）駕駛，準備由中山路左轉公園路的汽車，陳姓少年撞車後倒地，林男則無恙，林男汽車的駕駛座車門，還有右後側車門都有明顯凹陷的痕跡，肇事責任需進一步釐清。

據了解，陳姓少年目前就讀高二，父親過世後，從小由阿公阿嬤養大，目前跟阿公、姑姑同住，陳男為了減輕家裡負擔，下課後都到加油站打工賺學費、零用錢，昨天傍晚就是下課回家後，從家裡騎車出門，準備前往加油站打工上班途中，卻發生意外車禍身亡。