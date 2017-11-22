不滿週刊亂爆料 陳國華提告、加碼求償2千萬

2017-11-22 15:59

〔記者溫于德／台北報導〕「周刊王」第187期驚爆由音樂人陳國華擔任執行長的「十全娛樂」，提前與旗下女團「天氣女孩」解約，同時未按月結清表演酬勞。但陳認為報導不實，先於本月13日赴台北地檢署提告週刊妨害名譽，今再親赴北院提起民事求償2000萬元。他今也當媒體面解釋天氣女孩換血原因，因「成員年紀漸漸大了」，公司才行換血動作，不過仍與前一代天氣女孩持續合作中。

陳國華今日下午赴北院提告時指出，「周刊王」相關報導均嚴重傷害公司商譽，尤其是「沒發薪資」部分，他聲稱具充分證據證明報導不實；此外，他也批，「周刊王」報導未查證，在新聞倫理上屬有瑕疵。

另就觀眾關心的「換血」動作，陳否認「提前解約」說法，並說，現任女孩年紀漸長，公司因而進行換血，但訓練一批新成員同時，不忘繼續與舊女孩持續合作，譬如主持旅遊節目等方面。

至於周刊王11日上網指陳威脅該周刊女記者道歉，而記者到場時又被他等4男子威脅，包包、手機均被拿走一事，才被迫道歉一事。

陳也澄清，女記者到娛樂公司是經與周刊副總編溝通後才到場，而周刊記者在不得錄音錄影下默契下，尚行偷錄音錄影行為，強調「小動作讓人家不舒服」，只是禮貌性請對方勿將包包與手機帶進會議室，未準備任何道歉稿要求照稿念。