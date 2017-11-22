大觀自救會反迫遷 官邸陳抗要「叫蔡總統起床」

2017-11-22 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕總統官邸今日（22）早上，遭多名板橋大觀社區自救會成員突襲抗議，要「叫蔡總統起床」，呼籲蔡英文總統正視大觀社區居民的居住權益。

據《上報》報導，昨（21）日晚間，板橋大觀社區自救會於民進黨黨部前召開記者會，並於該地夜宿，呼籲蔡英文總統重視大觀社區居民遭迫遷一案，更於今日早上出動宣傳車突襲總統官邸，約有20名自救會成員和社區居民在現場大喊口號，要叫蔡英文總統起床。

大觀自救會希望，政府以強制執行法第10條延緩居民遷移3到6個月，並期望在此期間與政府和平協商，共同提出解決大觀居民居住問題的方案。

但抗議活動很快遭警方驅逐，自救會譴責政府以優勢警力限制人民言論自由與陳抗權，並稱蔡英文總統缺乏正面與大觀社區居民協商的誠意。

自救會另指出，蔡英文總統曾於今年初表示，兩公約審查結論性意見是台灣人權底線，其內文多達9條包含居住權，然大觀社區抗爭已長達一年多，卻未有實質解決對策。自救會說，今日下午將繼續在民進黨黨部前等候蔡英文總統回應，若總統繼續迴避，則將發起更激烈抗爭。

大觀社區居民在2008年，遭退輔會控侵占國有土地、被判拆屋還地，居民於2016年開始抗爭，要求大觀居民原地續住，維持社區完整。