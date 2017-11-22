丟毒品聲東擊西 原來為掩飾車上滿滿的詐騙工具

2017-11-22 12:03

〔記者許國楨／台中報導〕「你手裡藏什麼？自己拿出來！快點！」翁姓男子前天面對員警盤查怒斥，依舊裝得一派輕鬆，不斷重複著「長官我真的沒有藏啦，沒有東西啦！」原來以為道高一尺、魔高一丈的他早在警方攔查前一刻趁隙將毒品丟至車底，但翁嫌欲蓋彌彰動作早被警方看見，隨即在車底發現裝毒品的檳榔盒，同時在車上查獲及一整箱詐騙犯案工具，翁嫌當場百口莫辯。

台中市第二分局永興派出所警員郭誌家前天巡邏行經中清路上，見一部白色自小客走走停停，最後併排路旁，郭員唯恐駕駛是否身體不適，上前了解，未料對方剛搖下車窗一股K味即飄出，郭員查出駕駛除是毒品列管人口，也是有偽造文書及詐欺等刑案紀錄的37歲翁姓男子，要求下車受檢時，翁男突然表示要拿證件，即彎身爬進駕駛座。

郭員警覺有異，發現翁男趁隙抓了一把不明物品欲藏匿，立刻質問手上藏了什麼？翁男疑似刻意掙扎讓警方壓制，然後趁機將違禁品扔至車底企圖蒙混過關，仍被眼尖郭員起出內有安非他命及K他命毒品各一包的檳榔盒，此時翁男竟要求警方趕快將他帶回偵辦，並央求是否可請友人前來開走車子。

然此地無銀三百兩的舉動讓警方更加起疑，原來翁男更擔心的是另一件事，警方隨後從翁男車上後座搜出了作案手機3部、一箱詳細分類的中國銀聯卡，每張卡片都配著一份人頭資料包在一起總計53份，以及不法現金，原來翁男不僅是毒犯也是名詐欺犯，研判翁男剛才丟毒品的大動作是為了怕警方搜到車內大批的詐騙犯案工具；訊後全案依毒品及詐欺罪嫌送辦。

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