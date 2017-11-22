豬隊友辦酒趴和警裝熟 害到好友通緝身分曝光

2017-11-22 11:36

〔記者許國楨／台中報導〕曾姓男子為歡迎洪姓好友到同間人力仲介公司工作，特地選在路中舉辦迎新歡聚酒趴，引起警方注意，原本一夥人只要配合勸導離開可能就沒事，偏偏曾男裝熟，不斷與警方攀談，反讓員警起疑逐一查驗身分，讓洪男酒駕通緝身分曝光遭逮，讓洪男怨嘆好友話太多，白白躲了二年多破功，真的是選錯了隊友。

警方調查，40歲洪男在103年2月中因酒後駕車遭警方查獲，經台中地方法院判處有期徒刑在案，因不願入監服刑，離開原住所四處打零工維生，日前獲知同齡好友曾男於中清路某人力仲介公司內擔任臨時工，經前往應徵並加入其行列，曾男為歡迎洪男加入，第一天工作完畢，領完當日薪餉特地邀約洪男及另2名好友舉辦迎新歡聚酒趴。

期間曾男買了數瓶啤酒、檳榔、香菸及小菜，就在公司附近的大鵬路巷弄中席地而坐暢飲啤酒敘舊，此時第五分局水湳派出所所長林俊昌、警員余奕璁巡邏行經發現4名男子坐在路上喝酒妨礙交通且易生危險，當場勸導回住處辦趴勿影響交通安全。

期間曾男一直裝熟找員警攀談，此舉反讓警方起疑，隨即對在場人以警用行動電腦核對年籍資料，心虛洪男一再冒用他人身份，直至員警質疑洪男還可再說謊撐多久，洪男方才苦笑答稱「對啦！我酒駕通緝中」被當場逮捕帶回。

洪男在警訊中一直抱怨好友話太多，才讓通緝身分曝光，嘆白白躲藏2年多，害他來到北屯區第1天上班就被查獲，真的選錯了隊友，警方則在訊後將他解送歸案。