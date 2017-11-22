色店長襲臀實習生 法院要他付出這些代價...

2017-11-22 10:46

〔記者溫于德／台北報導〕白男在知名肉食品業者北市某分店擔任店長，但遭店內實習生阿美（化名）指控，前年7月多次藉機摸臀或小腿，次數不下10次，甚至離職前一天仍遭襲臀。刑事一審認定，被告確有襲臀行為，但能被明確指出且未逾追訴時效的有2件，依違反性騷擾防治法論處，合併判拘役60日，得易科罰金6萬元；民事部分，則要賠償6萬元精神慰撫金。刑、民均得上訴。

已婚且育有3名子女的白男被控，經過被害人身旁除了會藉機碰身體外，見其他員工未注意時偷摸女實習生；被害人強調，「他（指白男）隔著裙子摸屁股，他只要一經過就會撩一下...這樣次數不下10次」。

此外，令被害人印象深刻的是，前年8月15日即將離職，但她前一天站在收銀台結帳時，仍遭被告襲臀；她還原事發當時提到，被告藉故蹲下開抽屜、假意要拿東西，再伸手順著裙子摸屁股。她隱忍月餘後告知校方，離職同時也向總公司提出性騷擾申訴，並向檢方提出告訴。

而白男出庭時雖承認觸碰被害人臀部，但辯「一起處理貨物，不是故意去碰到」，否認性騷擾犯意。

刑庭法官則根據監視器畫面，錄下被害遭襲臀後、人「微往右縮」動作，認定被告確實涉犯「乘人不及抗拒而觸摸臀部罪」，並認為他在工作場所不思尊重女性員工，且犯後態度不佳，同時未取得被害人原諒，針對2次能被明確指出、未逾追訴時效之犯行，各判拘役30天、40天，合併應執行60天。

至於民事方面，被害人求償50萬元名目包括，無法繼續實習之6個月工資損失共17萬元、返校就讀額外繳納學雜費用5萬元、歷次往返心理諮商支出交通費1萬元，以及精神慰撫金27萬元。被告則以原告未提出相關單據、被索賠金額過高等理由，請求駁回原告訴訟。

民庭法官認為，被害人真正離職原因並非性騷擾事件，且就其提出證據無法證明心理諮商或就診事實存在，審酌雙方現況後，日前判賠精神慰撫金應以6萬元。而被告事發後已離職。