詐騙2個月賺到一輛超跑 檢警查扣將拍賣

2017-11-22 10:28

〔記者王駿杰／新竹報導〕39歲彭男在桃園組詐騙集團進行電信詐欺，鎖定退休公教人員詐財，僅花兩個月就以不法所得購買價值600萬元的瑪莎拉蒂（Maserati）拉風超跑，但因行事作風高調遭警逮捕，檢警今天指出，這輛超跑沒收後，將由地檢署以拍賣價金賠償被害人。

檢警指出，目前共有6名被害人上當遭詐，彭男不法獲利預估有千萬元以上，彭男個性海派，為犒賞自己，砸下大筆贓款，花600萬元買瑪莎拉蒂（Maserati）超跑外出代步，享受路人目光，行事作風高調。

檢警20日持拘票將他逮捕，依執行刑事訴訟法「沒收新制」查扣該車。檢警說，在「沒收新制」下，將根據彭男的金流進行比對，查扣其不法資產，扣案物將以變價方式處理，目的在償還於被害人，因此，這輛瑪莎拉蒂超跑，檢警也會依法拍賣，藉此償還被害人。

檢警表示，該集團以32歲彭男為主謀，由負責管理車手的39歲吳姓男子負責招募、吸收車手，今年5月起開始進行電信詐欺，鎖定退休公教人員，先假冒健保局向對方謊稱身分遭盜用，帳戶涉嫌洗錢犯罪等理由，再以假檢察官名義向被害人以面交方式要求監管金融帳戶。

檢警20日持拘票直搗黃龍，前往彭男位於桃園的住處將他拘提到案，全案訊後依詐欺、組織罪嫌辦理，擴大清查被害人與彭男資金流向。