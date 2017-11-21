失神拿走一籃菜被告偷竊 老婦回神說願付錢

2017-11-21 23:07

〔記者黃文瑜／台南報導〕台南市永康有名68歲婦人20日傍晚到永康中山南路黃昏市場「買」菜，想回家做飯，挑了10幾樣菜放在離攤位5公尺遠的隱秘處，接著又拿第二趟，被店家發現、攔下並報警，婦人沒反抗乖乖配合站在一旁等警察來，到警局後也靜默不語，過了許久才突然「回神」，向警方表示自己要付款，只是放在一起再結帳，但放菜地點離攤位有點遠，幾乎已靠近停車場，仍被依竊盜罪嫌移送法辦。

婦人沒有前科，當天到市場恰好是人潮聚集時，她先拿了水果攤2顆高級水梨，接著又到隔壁菜販攤位拿了高麗菜、蒜頭、花生、青花菜、地瓜葉、蕃茄，卻沒有付錢，直接拿到隱秘處放置，當時人多，老闆未發現，婦人將菜放妥後，又走回去挑了幾樣菜準備再拿到隱秘處，才被老闆制止，找出之前藏好的菜，共可裝成一籃。

婦人被老闆抓道後就乖乖在攤位旁等警察來，警方到場原以為婦人是生活困頓、沒錢買菜、活不下去才順手牽羊，想不到錢包裡還有600多元，但婦人的狀態看起來有點像「失神」，員警就將她帶回警局並聯絡家屬。

到警局，婦人也不發一語，直到最後才突然「回神」醒過來，向警方辯稱，自己要付錢，只是先把菜放到一旁挑完才一起結帳，但婦人卻把菜藏到攤位反方向5公尺遠，並離機車停車場只有2公尺，而判定涉嫌偷竊。婦人的兒子到場後只有面露無奈，沒多說什麼，也沒提出任何病史證明，最後婦人挑得一籃菜全數歸還菜販，而水果攤販則表示不追究。