11/21 大樂透摃龜 今彩539兩注獲得！

2017-11-21 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月21日）開獎的第106000097期大樂透，頭獎摃龜；第106000278期今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金800萬，分別由新北市土城區明德路一段39號的「必勝客彩券行」和台中市西屯區大河里河南路二段76號1樓的「祥盛彩券行」開出。

第106000097期大樂透中獎號碼為：「04、23、25、28、39、43，特別號：41。」頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得325萬1240元；參獎共25注獲得，每注可得7萬1198元；肆獎共68注獲得，每注可得1萬6827元；伍獎共1403注獲得，每注可得2000元；陸獎共1857注獲得，每注可得1000元；柒獎共1萬8503注獲得，每注可得400元；普獎共2萬6918注獲得，每注可得400元。

第106000097期49樂合彩中獎號碼為「04、23、25、28、39、43」，四合1注獲得，可得20萬元；三合共87注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2686注中獎，每注可得1250元。

第106000278期今彩539中獎號碼為「01、06、07、18、36」，頭獎共2注獲得，每注可得800萬；貳獎共181注獲得，每注可得2萬元；參獎共6870注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬604注獲得，每注可獲得50元。

第106000278期39樂合彩中獎號碼為「01、06、07、18、36」，四合共7注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共237注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8283注中獎，每注可得1125元。

第106000278期3星彩中獎號碼為「299」，正彩共50注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000278期4星彩中獎號碼為「6147」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見