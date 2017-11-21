一句話擊中要害 年輕女毒犯瞬間淚崩

2017-11-21 22:19

〔記者黃文瑜／台南報導〕一名25歲林姓通緝犯，日前與王姓友人騎車相約到高雄買毒，遇到警方路檢，想偷偷跟車跑走，因行徑可疑被攔查，被發現身上有毒品吸食器，為了搏取同情，還搬出家中幼子，但林女因長年吸毒，原本的瓜子臉成了「藥仔面」看起來衰老，警方勸她別在吸毒，說她的樣子如同40多歲的中年婦女，想不到林女無法接受，當場淚崩。

林女有毒品前科，9月起開始被通緝，到處躲藏居無定所，但身上的毒品已施用完畢「沒貨」，因此和另一名33歲王姓有毒品前科的友人，相約到高雄向綽號「龍仔」藥頭買毒，2人雙載從新營出發，怕因「藥仔面」被攔查還戴口罩，並在機車腳踏墊上放置各式生活用品，喬裝成從大賣場購物回家的樣子。

夜間騎車經過台19線西港大橋時，遇到善化警方路檢抓酒駕，因警方將車道縮減為一道，機車道則在另一邊，但王女卻沒有走機車道，跟著汽車走，還因心虛把頭縮起，想趁機濛混過關，因行徑怪異，而被警方盯上將2人攔下，後座林女神情慌張，還喃喃自語說「完了！完了！」，警方在林女隨身手提包內發現一組安非他命吸食器，而將2人帶回警局。

林女向警方供稱，自己本來沒有吸毒，是前夫把他帶壞，一年前離婚，先生隨即因吸毒入獄服刑，一對幼子寄在前夫家，因為即將入監，為了想看到孩子才到處躲藏，偶爾還能和孩子見面。

林女有張瓜子臉，原本應是漂亮女生，卻因長年施用毒品，成了「藥仔面」，面貌衰老，警方勸她要為小孩著想，不要再吸毒，林女也沒什麼反應，直到警方說，「妳這麼年輕，吃毒吃到像40多歲中年婦女」，林女無法接受，瞬間崩潰大哭情緒激動。

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