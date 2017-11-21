台東市區嚴重車禍 1命危4傷送醫搶救中

2017-11-21 18:58

〔記者陳賢義／台東報導〕台東市區今日傍晚發生嚴重車禍，1輛由馬亨亨大道欲轉勝利街的自小客車，攔腰側撞1輛小貨車，小貨車應聲側翻，50歲男性駕駛受困車內，被救出時已無生命跡象，送醫搶救中，自小客車則4人受輕傷，翔實肇事原因及責任歸屬警方調查釐清。

台東縣消防局是在傍晚5時56分獲報，市區勝利街與馬亨亨大道路口有小客車與與小貨車相撞，台東特搜分隊到達現場，發現小貨車駕駛受困車內，且無心跳和呼吸，另4名傷患均為小客車乘客，分别送往台東馬偕和基督教醫院。