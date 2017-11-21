錯把鄭秀玲、鄭秀珍當姊妹 邱毅被控誹謗判刑3月

2017-11-21 18:01

〔記者張文川／台北報導〕前立法委員邱毅，去年3月在政論節目中評論浩鼎案時，誤指台大經濟系教授鄭秀玲是浩鼎大股東鄭秀珍的胞姊，暗示影射鄭秀玲也涉入浩鼎案；事實上鄭秀玲與鄭秀珍並非姊妹，鄭秀玲自訴控告邱毅誹謗，台北地院今認定，邱毅未經合理查證即散布不實，犯後態度欠佳，判處3月有期徒刑，可易科罰金9萬元。可上訴。

判決指出，邱毅去年3月23日在中天電視台「新聞深喉嚨」節目中說，「浩鼎案股東裡排名第三或第四的鄭秀珍，鄭秀珍的姊姊鄭秀玲也是小英基金會的啊，也是反服貿懶人包的製作人，這些人全部合在一起，這個浩鼎是怎麼一回事呢？難道就是以生技股的外觀，去包藏一些政治人物的利得嗎？而且是政治新貴的利得嗎？」

鄭秀玲覺得莫名其妙，她和鄭秀珍根本不是姊妹，她也未參與浩鼎案，卻被邱毅無端扯入，狀告邱毅誹謗。

審理時邱毅不認罪，辯稱他是應邀上節目，製作人傳真給他的腳本上，寫明鄭秀珍是鄭秀玲的妹妹，他當時誤以為中天已向鄭秀玲查證過，就在節目中提出兩人可能是姊妹關係，但未論及鄭秀玲涉入浩鼎案，沒有誹謗犯意。

新聞深喉嚨製作人朱凱翔作證時指出，在錄製此節目的前3週，3月2日邱毅就曾在中視節目「網路酸辣湯」中主動提及鄭秀珍是鄭秀玲的妹妹，並暗示是學閥利益共犯結構。

法官認為，即使其他名嘴如董智森，在此案之前也曾提及鄭秀玲與鄭秀珍可能是姊妹的事，但名嘴並非當事人，也和當事人沒交情，邱毅即使輾轉聽聞，也不能道聽塗說、以訛傳訛，不能以此免除合理查證的義務，邱毅未能證明在發表言論前有經何種合理查證。

法官認定，邱毅是公眾人物，一向以揭弊形象自居，影響力顯非一般街頭巷尾尋常閒聊，應課以較高的查證義務，邱未經實質查證即輕率散布不實，有真實惡意，考量邱在審理時未顯悔意，也未尋求和解，犯後態度欠佳，且是誹謗累犯，將他判刑3月。