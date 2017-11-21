裝甲士兵賭博輸錢遭追討到營區 檢方起訴

2017-11-21 19:17

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹湖口裝甲部隊2名士兵與人賭大老二狂輸80萬元，引來追債人士在營區外大喊還錢，經檢憲發現追查，全案依賭博罪嫌起訴。

新竹湖口某裝甲部隊8月遭不明人士在營區外叫囂「鍾xx欠錢不還」，引來營區長官注意，發現營區士兵疑在外欠下賭債。憲兵找來鍾姓士兵（22歲）了解，他指控同僚卞姓士兵（22歲）夥同劉姓男子，在外賭「大老二」。結果鍾、卞二人2個月內3次合夥與劉男對賭，竟手氣差到極點，幾乎場場都輸，狂輸80萬，讓他無法償還賭債，只好躲在營區避風頭。

志願役士兵鍾男指控，6到7月他與卞男一起到苗栗的一家泡沫紅茶店與劉姓男子（22歲）聊天，3人無聊之際即玩起「大老二」，他與卞男說好合夥輸贏各半，但3人2個月內聚賭3次，每次都輸。第1次還好輸6萬，第2次竟輸了20萬，最後一次更慘輸50多萬，前後輸了近80萬元，他根本無法償債。

由於鍾男事後屢遭劉男派員追討賭債，他側面得知劉男卻未向卞男催討，讓他懷疑遭到卞男與劉男設局詐賭，因而向憲兵坦承有參與賭博。卞男向檢警表示，自已也輸錢，對方也有跟他討錢，只是鍾男不知道而已，他並沒有跟對方設局詐賭。而劉男向檢方坦承有跟2人賭博，也沒有詐賭。

檢警清查，3人是在公眾場所進行賭博，並沒有證據證明2人使用詐術，僅涉嫌賭博罪，昨依賭博罪嫌起訴3人。據了解，2士兵事後均遭部隊列為汰除對象。