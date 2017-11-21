欠債3萬連犯4起飛車搶奪 19小時狼狽就逮

2017-11-21 17:36

〔記者許國楨／台中報導〕台中市自昨晚到今天接連發生4起飛車搶案，今天下午就在搶匪犯下第3及第4起案件後，被警方鎖定穿著外套特徵及機車車號展開攔截圍捕，此時渾然不知的蘇姓搶匪仍騎著贓車持續尋找犯案，直到驚覺已被跟監瘋狂逃竄仍不敵前仆後繼警力，19小時後當街狼狽就逮，得手贓證物一併被起出。

警方調查，35歲蘇姓搶匪有多項搶奪、竊盜、毒品刑案紀錄，昨晚在豐原區竊取一部機車作為犯案代步工具，搶奪一名夜歸婦人皮包得逞後丟棄贓車，再偷另部機車繼續尋找落單婦人做為下手目標，今天上午11時許，在烏日區以相同手法自後方拉扯一名婦人皮包得手後逃逸。

今天下午12時45分及1時40分許，狡猾的蘇嫌換裝騎贓車在西屯區福中八街、安和路又以同樣手法搶奪2名落單婦人皮包得逞，轄區第六警分局獲報立即組成專案小組過濾路口監視器，同時根據被害人描述鎖定穿著紅色外套及機車車號的搶匪相關特癥後，通報線上警網展開攔截圍捕。

下午1時55分許，永福所徐姓警員在台灣大道、安和路口發現蘇嫌行蹤立即尾隨跟監，此時仍渾然不知的蘇嫌仍騎著贓車持續尋找犯案目標，直到驚覺被盯上瘋狂逃竄，一直逃到台灣大道往市區的交流道下方引道時，因車速過快閃避貨車導致煞車不及自摔，徐員見機不可失立即以機車衝撞防止他持續逃逸，雖造成自身雙手雙腳多處擦傷，仍奮不顧身與趕到的支援警力將蘇嫌壓制逮捕到案。

警方當場在贓車置物箱查扣皮包2個、皮夾1個、手機1支、現金2萬6000元、人民幣8元、課程卷28張等贓證物，自稱擔任送貨司機的蘇嫌在警訊中供稱，因積欠當舖3萬元無力償還才鋌而走險，警方訊後將全案依搶奪、竊盜等罪嫌送辦，並持續清查有無其他被害者，且因蘇嫌有反覆實施同一犯罪之虞，已建請檢察官聲請預防性羈押。

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