新北18歲女台南旅遊失蹤 警運用道路監視影像尋獲

2017-11-21 17:21

〔記者王俊忠／台南報導〕新北市1名18歲的胡姓女子，日前與友人到台南旅遊，其父親19日得知女兒在當天凌晨從民宿外出失去蹤影，同行友人撥打胡女手機都不通，20日胡父急得南下找南市警方幫忙。南市二分局員警利用道路監視器影像，找出是1輛租賃小客車載走胡女，聯絡開租賃車的女駕駛將胡女載回。昨天傍晚，胡女走進海安派出所與父親重逢，胡父一臉愁容才展笑顏。

警方表示，胡女到警所時表示只是跟女網友見面，是女網友開車載她到高雄遊玩，沒發生什麼事，她沒有受害情事，是女網友開車載她回台南警所，但女網友有事先離去了！

警方私下了解，胡女與父親之間似有親情隔閡，因為胡女稱沒有受害情事，警方就讓胡父與女兒去多溝通，並由胡父開車載女兒回新北住家。

南市二分局海安派出所警員陳豐文、吳柏縉於昨（20）日下午巡邏時，接獲胡姓男子報案指其女兒（18歲）與7、8名友人幾天前到台南旅遊，投宿在中西區國華街1家民宿，但女兒在19日凌晨從民宿外出後就失去蹤影，同行友人也連絡不上她，友人們還跑回新北市問他「胡女回家了嗎？」

胡父說，女兒還沒回家啊！他除了先向新北市警方報案協尋，20日他與女兒的3名友人駕車南下台南，到民宿轄區市警二分局海安所報案、請警方幫忙找女兒。

二分局員警即先調閱民宿附近的國華街道路監視器影像，發現胡女走出民宿後上了1輛租賃小客車。警方根據租賃車牌查出車公司與租走該車的1名女子身分，進而聯絡上租車女子，租車女告訴警方「她與胡女是網友關係，是她開車載胡女到高雄玩」。在警方要求下，租車女於昨天傍晚將胡女載回南市警二分局海安派出所，結束這場失蹤驚魂記。

警方並叮嚀胡父應隨時關心女兒交友狀況，在少女成長過程中，父母親往往因為工作忙碌而疏於陪伴，其實多陪伴也是一種支持與鼓勵，能幫助孩子找到生命中的價值。