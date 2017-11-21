扔屍裸跳雙亡案 解剖確認女遭砍死被扔、男摔死

許男家人在殯儀館外準備領取死亡證明。（記者陳鳳麗攝）

2017-11-21 16:31

〔記者陳鳳麗／南投報導〕震驚社會的南投縣草屯鎮拋屍再跳樓的雙亡命案，今天進行解剖複驗，初步確認裴女是被刀砍殺致死後才被扔下樓，許男脖子和手腕有淺傷痕，是昨日新割痕，而手臂和胸前有多道舊傷痕，疑似過去曾有自殘習慣。

南投地檢署檢察官今日在南投縣立殯儀館為該案兩死者進行解剖鑑定，由台中高分院法醫操刀解剖，初步確認裴女致死是脖子刀傷，死後才被丟下樓，而許男致死原因是墜樓造成。

許男的手臂和胸前有不少舊傷痕，一道一道的痕跡，疑似自殘劃在胸前及手臂的傷痕，是否有心理困擾而自殘，或是有服藥的習慣造成自殘，還要再釐清。惟許的親人透露，許男長期沒有住在家裡，家人對他其實不是很了解。

該案發生後大家都在問「許男有什麼怨恨要用如此殘忍的手段？」今天裴女多位越南姊妹淘曾到草屯警分局詢問如何協助裴女的越南家人來台處理後事，這幾名女子對裴女如何與許男認識，裴女在哪裡上班都表示「不清楚」。警方已與裴女家人聯絡，裴女的妹妹近日將到台灣處理姊姊後事。

不過，也有傳出有裴女的越南友人透露，因小孩放在越南娘家，她每月要寄錢養家，所以到小吃店坐檯賺生活費，但許男不同意，激烈反對，而讓兩人關係緊張爭吵不斷，但無法得到證實。

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