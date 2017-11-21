瑪丹娜最愛冰淇淋涉改標 檢調搜索約談振紳洋行負責人

2017-11-21 15:06

〔記者謝君臨／台北報導〕代理比利時蜂鳥Glacio冰淇淋的振紳洋行，9月時被週刊爆料疑販售過期冰淇淋，台北市衛生局8月中、9月現場稽查，發現儲存5項過期食品，依法裁處120萬元罰鍰，勒令業者停工；此外，檢調追查發現，振紳洋行涉嫌竄改過期冰淇淋效期，今再搜索公司及負責人住所等4處，並約談負責人共3人到案說明，全案朝詐欺方向偵辦。

檢調調查，比利時冰淇淋Glacio是世界頂級的冰淇淋品牌，單球要價130元，受到國際巨星瑪丹娜的喜愛，曾在台灣的五星級飯店等多處販售，標榜比利時原裝進口，並符合歐盟的食品安全法規。

今年9月，一名劉姓女員工向週刊爆料，指代理Glacio冰淇淋的振紳洋行老闆洪珍（60歲），因捨不得食物浪費，認為冰品在冰庫中過期也不會影響品質，在過去1年間，竟然把過期的桶裝巧克力冰淇淋、杯裝冰淇淋用混裝的方式包裝換標，然後賣給不知情的業者與消費者，包括五星級飯店作為婚宴甜點使用。

衛生局食品藥物管理科長王明理之前表示，台北市衛生局8月14日、9月7日前往稽查，8月在庫房、製作場所發現貯放4項逾期食品，立即封存126.2公斤，品項為比利時巧克力、比利時原裝進口草莓雪酪、比利時原裝進口香草玻本冰淇淋、比利時原裝進口櫻桃冰淇淋；9月再查獲一項過期咖啡豆5公斤，現場立即封存。

王明理表示，振紳洋行已依違反食品安全衛生管理法，裁處120萬元罰鍰；依食品安全衛生管理法第15條第1項規定，若食品或食品添加物逾期，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣，依同法第44條處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。