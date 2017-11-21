陳訓宗被控收賄案 高分院更三審維持一審無罪判決！

2017-11-21 14:56

〔記者黃建華／高雄報導〕前屏東縣枋寮鄉長陳訓宗被控於2006年間辦理鄉立殯儀館委外經營案涉嫌收賄，高雄高分院更三審今宣判，維持屏東地院於2012年判被告陳訓宗、劉榮謄、李顯章、董志槱、王國華、阮文得6人均無罪的判決。

檢方先前不服一審無罪判決，提出上訴，高雄分院二審、更一、更二審均改判陳訓宗等人有期徒期12年、褫奪公權7年不等重刑。不過，高雄高分院更三審今天又逆轉，再改判陳訓宗等6人無罪。

檢方起訴指出，陳訓宗在2006年就任鄉長後，鄉公所殯葬管理所所長葉泉力簽請陳訓宗決定是否將殯儀館委外經營，獲陳訓宗批准。

從事殯葬業的董志槱（外號阿宏）得知後，計畫與五洲禮儀社王國華合作爭取經營權，透過與陳訓宗熟識的劉榮謄及李顯章，期約允諾支付300萬元，扣除60萬元租金，240萬元給陳、李、劉3人，其中，192萬元為期約交付陳的賄款。

檢方指控，董志槱曾向劉榮謄表示願花250萬元取得經營權，但要扣除租金，並供稱李顯章轉達陳訓宗指導要寫企劃書，並在電話中告知底價為60萬元，順利得標後，董因現金一時不足，與劉榮謄約定192萬元分3期支付。

不過，陳訓宗、劉榮謄、李顯章、董志槱、王國華、阮文得在法院審理時，均否認有檢方起訴之犯行。陳訓宗辯稱：「我是清清白白的，委外案件跟他們有何關係，我不清楚」等語；劉榮謄則辯稱：從頭到尾只帶董志槱去1次鄉公所，後來李顯章要我跟董志槱要錢，李顯章則辯稱： 「這與公務沒有任何關係，我對鄉長不好意思」等語；被告董志槱辯稱：一開始我以為是要行賄，後來知道李顯章騙我，就沒有再行賄。

高雄高分院更三審指出，被告陳訓宗究否確有違背職務收賄及洩漏國防以外之秘密之犯行，無足夠證據可證明，即便被告劉榮謄、李顯章確有以行賄名義向被告董志槱等人索取及收受賄賂，其餘被告5人亦不構成公訴所指之違背職務收賄、洩漏國防以外之秘密及違背職務行賄等犯行。因被告等6人涉犯本案其等犯罪均不能證明，自應均為無罪之諭知。