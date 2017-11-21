整太大！不滿隆乳B奶變D奶 女子求償敗訴確定

2017-11-21 14:51

〔記者楊國文／台北報導〕邱姓女子到整型診所要求隆乳，林姓女整型醫師替她進行自體脂肪隆乳手術，讓邱女一下升級兩個罩杯，從B奶D奶，但她反而不高興，認為林女注射過多脂肪，超過合理劑量，涉醫療疏失，且讓她乳房產生鈣化等併發症，怒告整形診所、林女應連帶賠償500萬元；高等法院認定邱女簽名的手術同意書已載明術後併發症等問題，也無注射過量或醫療疏失情形，今判邱女敗訴確定。

邱女提告主張，她在2011年8月30日到該診所求診，同年11月7日診所林姓女醫師為她進行自體脂防隆乳手術，但林女手術前未清楚說明，也沒有評估可能產生的後遺症，在她胸部單側注射約360c.c至420c.c的脂肪，已超過合理劑量的脂肪，涉醫療疏失，還導致她的乳房術後出現兩側乳房良性鈣化、反應性淋巴增生等症狀，因此向診所及醫師求償500萬元。

台北地院理後判邱女敗訴；邱女縮減求償金額後提起上訴，從500萬減為100萬元。

高院認為，林姓女醫師手術前已向邱女解釋手術的成果、併發症及術後如何照顧的方式，邱女手術當日已在這些說明文件上簽立同意書，顯示醫師已盡說明義務。

高院也指出，邱女無法證明，林姓醫師僅在手術前對她進行抽血檢查，與她術後引發併發症有關連性，此外，依手術資料，醫師在邱女兩側乳房分別注射180c.c的脂肪，並無證據顯示，醫師為邱女注射過量的脂肪，或有任何醫療疏失情形，今判邱女敗訴、診所及醫師均免賠，全案確定。