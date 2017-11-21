輔大性侵案 男學生聲稱全忘了 法官判賠90萬元

2017-11-21 14:12

〔記者王定傳／新北報導〕輔仁大學王姓學生趁學姊W（化名）酒醉時，在學校1樓電梯外走廊性侵，法院認定，王男以「不詳部位」觸碰她外陰部，因W女陰道內無王男DNA，處女膜也沒有12小時內造成的新傷痕，認定並未進入，僅構成乘機性交未遂罪，判刑3年半，被害者提出求償，新北地院判王賠償90萬元。

前年6月27日晚間10時許，王男參加學長姊舉辦的畢業聚會，大家玩德州撲克，輸者罰喝酒，W女喝了不少，狂歡至隔日凌晨3點50分，王男見W女醉倒，佯稱要送她回宿舍，攙扶她搭電梯到1樓，在電梯外走廊性侵。

W女的男友因聯絡不上女友沿途尋找，聽聞男生喘息聲，驚見女友下半身赤裸趴在地上，王男正在穿褲，他上前喝退並幫女友穿上褲子，其他同學下樓見狀，趕緊叫救護車送醫，王男卻大聲阻止，「為什麼要送？」隨後裝昏倒癱軟在地。

W女提告指證，「感覺身體遭重壓」，檢方依乘機性交罪起訴，王男犯案後始終否認犯行，只說自己都忘了。

刑事部分，法院依據W女證述、同學證詞等，認定王男已經脫下學姐及自己內外褲，並已觸碰學姐下體外陰部，認定已著手，但W女性器內沒有檢出王男DNA，驗傷時未發現W女處女膜有12小時造成的新傷痕，而W女外陰部所遺留王男DNA，可能是王男觸碰時所遺留，無法證明有進入情形，依乘機性交未遂罪判刑。

法院斥責王男不尊重女性的性自主決定權，竟在學校內利用被害者喝醉後企圖性侵，若非W女的男友及時趕到，恐已經得逞，惡性非輕，造成被害者身心受創，案發後否認犯行，且未賠償被害者損失，犯後為隱匿犯行，更曾出言阻止他人找救護車將學姐送醫，態度惡劣，考量無前科判刑3年半。

W女則求償130萬元，儘管王男仍說當日喝太多，已無記憶，應該沒有性侵、猥褻行為，但法官不採信，判他賠償90萬元，可上訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆