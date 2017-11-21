強鹼潑妻致毀容 士官長賠錢和解獲原諒

2017-11-21 13:24

［記者黃捷／台北報導］國防部軍情局士官長朱駿威不滿妻子提議離婚，竟狠淋2桶「氫氧化鈉」強鹼溶液，妻子不僅全身多處灼傷、幾乎毀容，視力更嚴重受損，朱男遭依重傷害起訴。士林地院今開庭，妻子律師表示已拿到賠償金，願意與朱男和解，不願再追訴。

檢方起訴指出，30歲朱男與34歲妻子陳女原租住北市士林區，感情不睦常吵架，陳女忍受不了，7月1日傳LINE要求離婚、分居，朱男竟因此至陳女的夜市攤車噴漆洩憤，再到陳女租處預謀潑鹼，事先關閉水源總開關，待陳女踏進家門，當場淋下2桶氫氧化鈉溶液，還對陳女掐脖壓制，隨後若無其事離開現場。

陳女找不到水源清洗，忍痛外出向社區保全求救，送醫後雖無生命危險，但全身近30%受到2、3度灼傷，留下疤痕及出現排汗不良等後遺症，視力更只剩0.03，必須等待角膜移植。

法官庭訊時詢問檢辯雙方，指醫院回函稱陳女眼睛逐漸復原，已和起訴時所載傷勢不同，是否還要以重傷害論罪？檢察官表示，陳女積極治療傷勢才得以復原，朱男就算沒造成重傷害，仍為重傷害未遂；朱男律師則說，陳女傷勢主要集中背部，並無毀容、雙眼視力受損等症狀，應只涉犯傷害罪。

法官最後詢問朱男：「審判結果會對你有什麼影響？」朱男回答：「目前已回部隊工作，若被判刑就無法續任，若緩刑才可以續任。」