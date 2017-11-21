騎贓車闖紅燈 置物箱內贓物跟著露餡

2017-11-21 13:14

〔記者許國楨／台中報導〕「我看車鑰匙沒拔就騎走了…」陳姓機車竊賊因闖紅燈被員警團團圍住，經反覆追問下才坦承所騎機車是在台中火車站竊取的贓車，另警方同時在贓車置物箱內發現手機、平板電腦等琳瑯滿目的贓物，初步清查他起碼涉及5起以上竊案，訊後將全案依竊盜罪嫌送辦。

台中市第二分局永興派出所警員張宏銓、李忠誠日前巡邏行經大德街與梅亭街口時，發現22歲陳男騎車闖紅燈準備攔查開單告發，未料陳男一看見員警靠近不僅不停車，還立馬催油門加速逃逸企圖躲避攔查，警方面對突如其來的動作也加速緊追在後順利攔下陳男喝斥:「騎那麼快做什麼！你有做什麼虧心事嗎？」

此時陳男一臉心虛不敢直視員警，警方以小電腦查詢機車車牌發現是贓車後仍不動聲色詢問機車是誰的？陳男一度謊稱是母親的車，一下子說是向朋友借的，又說是檢到的，直見支援警力陸續趕到才不敢再「假鬼假怪」，坦承包括機車及置物箱內散亂的物品都是隨機從各處竊取而來。

警方清查置物箱內物品，共起出多張信用卡、智慧型手機2支、平板電腦一部、相機一台以及安全帽等多項贓物，查出他除了撬開機車置物箱偷東西，還到東協廣場店家、榮總急診室內行竊財物，起碼犯下5起以上竊案，訊後先將全案依竊盜罪嫌送辦，並呼籲被害人指認。