樓下開桌球館吵到不能住？高院認輕微改判免賠

2017-11-21 13:25

〔記者楊國文／台北報導〕北市大安區國榮桌球館，被樓上黃姓鄰居檢舉長期發出噪音和震動聲，全家被吵到幾乎精神衰弱，家人好像「逃難」，準備考大學的兒子甚至只能到飯店唸書，一審判桌球館無論白天或深夜都應低音量，並賠樓上黃姓鄰居共3家人各1萬塊的精神慰撫金，但高等法院認為，桌球館產生音源侵入樓上鄰居輕微，未達影響安寧程度，改判免賠；可上訴。

2011年開業的台北市大安區國榮桌球館，開在大樓的2樓，遭樓上的3樓黃姓鄰居檢舉，因球員打球時之喧嘩叫囂，及不定時跳躍與擊球瞬間對樓板之衝擊力，因此產生不規則的衝擊噪音，嚴重影響黃家生活安寧，致身心無法休憩，出現頭痛、失眠、胸悶及情緒焦躁不堪等症狀，不僅要求國榮桌球館應將音量，於上午9時至晚上9時不得超過全頻35分貝，低頻25分貝，晚上9時至翌日上午9時不得超過全頻25分貝、低頻15分貝，並向桌球館負責人林國榮求償應賠償黃家三人各30萬元。

台北地院判決，國榮桌球館在上午9時至晚上9時及於晚上9時至翌日上午9時不得超過全頻音量40分貝，並於上午9時至晚上9時不得超過低頻音量37分貝，於晚上9時至翌日上午9時不得超過低頻音量32分貝，同時負責人林國榮還應給付黃家3人每人各1萬塊的精神慰撫金，共3萬。林國榮和黃家均不服判決，上訴高等法院。

高院認為，判斷有無妨害鄰居安寧，應以噪音管制法所看碇的管標準為主，而非個別量，以某人或少數人主觀上得容忍的標準，或引用外國立法例。

高院指出，林國榮經營的桌球館與樓上鄰居等3人分居2、3樓，乃上、下樓層關係，該建物大樓為住商混合大樓，坐落於第3類商業區（即供地區性之零售業、服務業、娛樂業、批發業及其有關商業活動之使用而劃定的商業區）。依專業測量噪音公司山衛公司在2014年7、8月間的監測所得結果，全頻噪音並未超過管制標準，依常人而言，應不至於感到噪音干擾或使人受到驚嚇，因此桌球館現所產生音量，其侵入程度尚屬輕微，未達影響安寧程度。