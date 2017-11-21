男子凌晨狂敲鄰居門 警到場查獲安非他命

2017-11-21 12:44

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮27歲葉姓男子，今天凌晨2點多跑到鄰居家門口瘋狂敲門，奇異舉止搞得鄰居雞犬不寧、無法入眠，只好趕快聯繫葉男母親並且報警處理，警方獲得葉母同意進入葉男房間搜索，發現葉男藏有安非他命以及吸食器，初步研判可能是葉男吸食毒品後，神智不清搞出事端。

不過，葉男於偵訊時，精神狀態仍未恢復，不時吵鬧，讓員警也感到頭痛，但由於葉男持有毒品事實，警方將依違反毒品危害防制條例移送。

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