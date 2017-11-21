養生館暗藏春色 缺小姐老闆娘親自上陣

2017-11-21 12:20

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市九如二路某SPA養生館，暗藏春色，警方查獲越南籍按摩女為男客半套性服務，林姓男客坦承按摩女撫摸他下體又口交，他則撫摸按摩女胸部助興，但按摩女否認，辯稱純按摩，但罪證確鑿，帶回偵辦。

高雄市三民第一警分局行政組會同轄區十全派出所，昨天下午3點多，持搜索票，臨檢轄內九如二路某SPA養生館，在店內1樓大廳赫見34歲從事搬運工的男客林男，正在結帳，他一時緊張，在警方詢問下，林男全盤托出。

林男表示，推拿外加半套服務（俗稱打手槍）計1小時30分共1200元，43歲按摩女武女先帶他上2樓包廂，要他全身脫光只著一條紙內褲趴在按摩床上，推拿約40分鐘。

林男說，接著又要他平躺在床上，並主動詢問還需要按摩哪裡？林男羞於啟齒，武女就主動撫摸他下體，之後又對他口交，為求助興，他則撫摸武女胸部，直到射精後辦事完畢。

武女事後要林男到浴室沖洗乾淨後去1樓結帳。

警方在林男陪同下，前往2樓廁所查看，現場一片水漬，林男表示已將精液沖掉。

武女則否認林男的證詞，辯稱該養生館只是純按摩，承認是養生館實際負責人，缺小姐時才會接客人按摩，因林男指證歷歷，訊後已依妨害風化罪嫌將武女函送法辦，林男則依社會秩序維護法移請裁處。