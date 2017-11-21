遮毒品臭味大噴香水 還是被識破遭逮

吳男一度辯稱車內香水噴太多，並未拉K。（記者許國楨翻攝）

2017-11-21 12:03

〔記者許國楨／台中報導〕香水味怎麼那麼重！台中市吳姓男子開車遇路檢點，一搖下車窗警方馬上對撲鼻而來的香水味產生懷疑，聞出混合在其中的K他命臭味，儘管吳男堅稱是香水味，警方仍斬釘截鐵說是K他命，隨後果然在車上發現K他命及毒咖啡，讓吳男哀嘆，用了再多的香水，還是被好鼻師識破。

台中市第二分局立人派出所所長林添宏上週五晚間帶班執行路檢勤務，在中清路、忠明路口攔查自小客，未料才剛搖下車窗準備查看有無酒駕情事，濃濃的香水味馬上撲鼻而來，但經驗老道的林員早就靠著靈敏的鼻子，聞到混在其中的K他命味，馬上指示開車的26歲吳男靠邊受檢。

才剛開口問：「你是用什麼…」話都還沒講完，吳男就趕緊辯稱香水不小心噴太多，林員聞了一下車內芳香劑味道，還是覺得根本就都是K他命味道，吳男雖堅稱沒施用毒品也配合盤查，但正當警方請他打開車內置物箱時，吳男稍微猶豫，開始緊張，果然一打開就發現一個黑色包包。

警方一看就知道有問題，當場喝令吳男自己將內有15包毒咖啡包的物品拿出來，隨後又在方向盤下方找到重55.78公克的K他命，吳男百口莫辯坦認車內拉K無奈向說「以為香水味可以蓋過去」，警方則說「就是因為你香水噴太多，才覺得奇怪」，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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