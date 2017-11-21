陸戰隊虐犬案 前中士班長陳祐才上訴二審遭駁回

2017-11-21 11:56

〔記者黃建華／高雄報導〕海軍陸戰隊去年爆發虐犬案，引發動保團體撻伐，國防部長馮世寬並為此致歉，涉案教唆同袍虐殺營區飼養的狗「小白」的前中士班長陳祐才，不服高雄地院一審依違反動物保護法將他判刑6月，併科罰金15萬元，如易科罰金以1千元折算1日，上訴二審，今天遭高雄高分院駁回。

高雄高分院合議庭，認為原審判決認事用法妥適，應予維持，但考量陳祐才已知錯，且遭部隊強制退伍等懲罰，經此教訓，應能知所警惕，宣告緩刑3 年。緩刑期內向指定之政府機關、行政法人、社區或符合公益目的之機構或團體提供150小時義務勞務，及接受法治教育課程3 場次；緩刑期間付保護管束。

判決指出，被告陳祐才擔任海軍陸戰隊中士班長期間（現已遭強制退伍），去年因不滿營區內所飼養，協助哨所監視、巡邏之犬隻「小白」在營區廣場走動，向一等兵張峰瑜說：「我不想看到『小白』，把牠處理掉」，而出言教唆張峰瑜傷害「小白」致死，張峰瑜就邀同一等兵胡家瑋（上二人均經原審判決緩刑確定）將「小白」以鐵鍊繞頸吊掛在堤防外致死之方式殺害「小白」。

二審認為，被告陳祐才於檢方偵查及一審均否認犯罪，直至上訴二審始承認犯罪。不宜將原判決改判並從輕量刑。

不過，二審考量陳祐才因本案遭部隊強制退伍，並需賠償未服滿役期之違約金，法官參酌張峰瑜、胡家瑋於原審均承認犯罪而受緩刑之宣告，認為被告陳祐才既已知錯，且已遭受一定之懲罰，應給予年僅25歲之年輕人一次機會，而宣告緩刑3 年。