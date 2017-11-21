狼警衛性侵女工友 其妻訴請離婚獲准

2017-11-21 11:55

〔記者溫于德／台北報導〕工廠陳姓男警衛春節期間趁廠區無人，竟以「介紹男朋友」名義，性侵一名智能障礙女工。但檢方偵查時以無明確事證為由，不起訴確定；經被害人家屬向刑事法院聲請交付審判，才使被告入罪；高等法院依對心智缺陷之人犯強制性交罪，判刑7年定讞。至於陳妻今年依照民法「因故意犯罪，經判處有期徒刑逾六個月確定」之規定，聲請離婚，日前已獲台北地院家事庭法官認同、裁准。

陳男99年過年期間成功騙出被害人後，再以洗車為藉口帶往地下停車場並強拉往廁所；陳先脫褲坐在馬桶上後，再強脫女工牛仔褲、硬上得逞。被害人事發2月餘顯露懷孕跡象，家人此時得知才趕緊報警；但有關犯罪跡證已無法找到，直到做完人工流產，根據胚胎鑑定結果才確認是陳所為。

不過檢察官偵辦時以沒有明確事證為由，不起訴確定；幸弱女家屬向刑事法院交付審判獲准。陳當時出庭時還大言不慚供稱，不知情女工心智缺陷，且雙方發生關係屬兩情相悅，而事發前已前往賓館「辦事」，否認強制性交行為。

但被害女子另庭委屈表明「根本不喜歡陳男」，甚至驚爆被威脅「若被別人知道，妳會被爸爸打死」、「公司若知道，妳會沒有工作」等語。

刑事一審採信被害人說詞，依妨害性自主罪判刑4年；但被告不服，仍依「不知道她心智缺陷」為由，提起上訴；二審未予採信，改依「對心智缺陷之人犯強制性交罪」加重其刑，判刑7年確定。

民事方面，其妻依民法第1052條第1項第10款「因故意犯罪，經判處有期徒刑逾六個月確定」之規定，加上兩兒均已成年，訴請離婚。而陳雖同意離婚，但保留對原配外遇提告權利。

家事庭法官認同原告請求後裁准離婚，全案仍可上訴。