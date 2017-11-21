同事竟成「表兄弟」 1年通姦逾50次遭訴

2017-11-21 11:15

〔記者謝君臨／台北報導〕年約30多歲的阿明與小如，是在同一家公司任職的年輕夫妻，不料2人結婚沒多久，小如卻愛上同事阿華（均化名），1年間與阿華遊遍大台北地區摩鐵與宜蘭礁溪老爺飯店，發生逾50次性關係，阿明發現後憤而控告2人妨害家庭；台北地檢署調查後，發現小如會在Google月曆上，以「L」註記2人發生性行為的日期與地點，再加上2人對話紀錄鹹濕，認定2人涉嫌通姦，今將2人起訴。

據悉，事後小如已獲阿明原諒，2人也離開原任職公司，展開新生活。

檢方調查，年紀相仿的阿明、小如，先後進入台北市某資訊科技公司任職，而後2人因業務關係頻繁接觸，彼此漸生情愫，久而久之發展成為男女朋友，並在5年前結為連理，一時羨煞不少同事。

而後，阿華也進入該資訊科技公司任職，成為阿明、小如同事，同樣因為工作關係與小如多有聯繫，時間一久，小如發現阿華似乎對自己特別貼心，噓寒問暖關懷備至，阿華也發覺小如看他的眼神變得不一樣，多了一股柔情，在一次出差途中，2人天雷勾動地火，不顧一切衝破道德羈絆，展開1年多的地下情。

小如與阿華雖走得很近，但阿明原不以為意，認為妻子只是因工作關係，與對方保持良好互動，不料，有一天他卻發現小如竟坐上阿華的車，他傳訊詢問，小如卻顧左右而言他，讓他開始懷疑。

某日，阿明終於按耐不住，趁小如洗澡時欲打開手機查看，卻發現妻子與阿華的對話被加密，憤而質問妻子，小如見紙包不住火，只好和盤托出，阿明聞言怒不可遏，發現自己竟與同事成為「表兄弟」，憤而控告2人妨害家庭。

檢察官傳喚小如、阿華出庭，小如深覺對不起丈夫，坦承犯行，並拿出Google月曆，表示每次她與阿華親熱，都會以「L」註記2人發生性行為的日期與地點；此外，檢察官勘驗2人對話紀錄，發現有「今天很舒服」、「喜歡你壓在我上面」等鹹濕對話，但阿華仍否認犯行，辯稱是在寫「言情小說」，不被檢察官採信。

檢察官根據小如Google月曆上的註記，算出2人在104年至105年間，至少發生逾50次性關係，再加上小如證詞與2人對話記錄，認定2人涉嫌通姦，將2人起訴。