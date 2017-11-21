喝酒會誤事！男子酒後無端攻擊員警悔不當初

2017-11-21 10:54

［記者楊政郡／台中報導］喝酒誤事！42歲陳男凌晨時分在中市自由路騎樓行走，因步履不穩，巡邏員警基於關心安危上前探詢，不料陳某發酒瘋似的搶過警棍，朝巡佐及林員頭部、四肢攻擊，警棍都打彎了，員警莫名其妙被攻擊，合力制止並逮捕，訊後依傷害、妨害公務等罪移送法辦，酒醒後悔不當初。

台中市警一分局繼中所林姓巡佐、林姓警員今（21）日凌晨1時許巡經自由路二段，看到男子在騎樓下步伐不穩，也左顧右盼，看到警車還故意轉往巷內，巡佐認為可能是醉漢，主動上前關心，想要協助或勸導他回家，沒想到男子不但不配合，出手拉扯並趁隙取走林員手上的警棍，就一陣胡亂朝巡佐及林員頭部、身體、四肢猛擊，兩員被莫名其妙攻擊，合力逮捕。

據警方調查，陳男（42歲，鐵工，有毒品、公危及竊盜前科）身形壯碩，因有酒駕被取締前科，這次特別謹記搭計程車到市區與友人喝酒，他也非通緝犯，身上也無違禁品，也沒有酒駕（當時呼氣檢測值達0.92毫克），酒後卻無端攻擊員警，先把林員眼鏡打落，順勢取走警棍，轉身朝巡佐頭部、四肢猛擊，林員上前制止也被擊中頭部，所幸員警均無生命危險，已請假返家休養。

警方表示，陳男清早醒來，得知酒後襲警，非常懊悔，他說這次還不敢開車，坐車來市區喝酒也出事，喝酒誤事真是一點都不假。

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