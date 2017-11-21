軍人擦撞左轉車撞死勇夫 650萬和解獲緩刑

2017-11-21 10:45

〔記者楊國文／台北報導〕新北市現役軍人初鎔澤去年9月晚，超速駕車行經林口區一處路口，未注意對向黃女駕車左轉而擦撞黃車，初車失控衝向正在人行道散步的陳姓男子一家人，陳男欲救妻兒卻遭撞飛慘死，由於初男、黃女均認罪、也和被害人達成和解，其中，初男拿出650萬元賠償死者家屬，高等法院今判初男8月，緩刑2年定讞。黃女部份，一審判7月、緩刑2年已定讞。

判決指出，死者49歲陳姓男子是水果批發公司高階主管，2016年9月30日晚，和再婚的妻子推著幼兒車帶著3歲兒，在林口區住家旁的人行道散步，42歲女被告黃盛惠開車則從中山路要左轉文化二路。

現年22歲的軍人初鎔澤利用休假，開車載著劉姓、賴姓2名同袍外出遊玩，沿著中山路往粉竂方向超速行駛。由於內向車道有左轉車，初男變換至外向車道，未料仍和黃女左轉車相撞，初男車輛失控向右前方偏行15公尺，衝向陳男一家人。

陳男眼見初男汽車迎面衝來，本想將妻兒推開，但汽車速度太快，陳男還來不及推妻兒就被撞飛，而陳妻第一時間則把幼兒車推開，還沒回神就看到丈夫倒臥1公尺外的花圃，陳男雖緊急送醫仍不治。初男、黃女均被依過失致死罪起訴

法院審理時，初男、黃女皆認罪，法官送鑑定結果，發現黃女有轉彎車未讓直行車先行，初男則是超速、未注意車前狀況的疏失，均是肇事原因。