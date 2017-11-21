4惡煞持刀闖進校園 醒吾科大2學生遭毆砍

醒吾科技大學外觀。（圖擷自Google地圖）

2017-11-21 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕新北市林口區的醒吾科大，昨（20）日晚間9點多驚傳砍人事件，有4名校外人士持刀械混入校園，毆砍2名學生，2名學生送醫急救，警方已展開追查。

綜合媒體報導，醒吾科大昨晚9點多，在夜間部學生放學之際，有4名校外人士趁著放學人潮掩護下，持刀械闖進校園，對兩名分別17歲及19歲同學毆打、砍傷，消防隊獲報到場將兩人送醫，所幸送醫後並無大礙；校方立即通報員警處理，目前警方已經介入調查。