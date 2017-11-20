新北小轎車高架上自撞 駕駛拋飛摔下橋重傷送醫

小轎車自撞護欄，車上4人受到輕重傷。（記者曾健銘翻攝）

2017-11-20 22:54

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區台1線高架橋往三重方向，今日晚間9時許驚傳嚴重事故，1輛小轎車疑似天雨路滑自撞，年約35歲的男性駕駛因強大撞擊力道被拋飛摔落橋下，警消趕赴現場時，發現其疑似傷重昏迷，但對痛覺仍有反應，緊急將他送醫搶救治療中；而車上3名乘客，其中1名22歲女乘客受困車內，稍早也已脫困送醫，3人皆意識清楚，暫無生命危險，詳細事故原因仍待調查釐清。